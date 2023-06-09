كييف تهدد بالاستيلاء على القرم ما دام "دافئا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال يوسوف مع صحيفة "أوكراينساكايا برافدا": "نحن نتحدث عن التوقعات. تجري التصحيحات، ولكن الوضع العام، والتقييم العام لم يتغير، أوكرانيا ستعيد شبه جزيرة القرم ... وبما أنه المرحلة النشطة من إجراءات قوات الدفاع تجري الآن ... من الخطأ مناقشة تواريخ محددة الآن، لكنني أعتقد أن ذلك سيكون مادام (الطقس) دافئا".

تجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة القرم انضمت إلى روسيا وأصبحا جزءا من الأراضي الروسية منذ مارس 2014 بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا.

ولا تزال أوكرانيا وبتأييد من دول غربية تعتبر شبه جزيرة القرم أراضيها المحتلة مؤقتا.

وأكدت القيادة الروسية باستمرار أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح العودة إلى حضن روسيا، في الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

بدوره شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مسألة شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيا".

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية بدأت عمليات عسكرية نشطة خلال الأسبوع الأخير في محاولة لاختراق الدفاعات الروسية على الجبهة والتقدم، إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك كما أنها تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

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