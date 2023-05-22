خاجي يجري مباحثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشؤون اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش علي اصغر خاجي مع هانس غروندبرغ في إطار مشاورات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل الأزمة في اليمن وتحقيق السلام المستدام في هذا البلد آخر المستجدات المتعلقة باليمن ومسيرة مفاوضات صنعاء والحلول المقبلة لحل الأزمة اليمنية.

وعبر خاجي عن ارتياحه للانفتاح الأخير وخاصة المفاوضات المباشرة بين السعودية وأنصار الله في صنعاء ودعا إلى إزالة العقبات القائمة أمام نقل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

ومن جانب اخر أوضح هانس غروندبرغ الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة لدفع محادثات السلام في اليمن، وأكد على ضرورة استمرار المحادثات السياسية بهدف بناء الثقة والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

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