كنعاني: الدول الغربية ضد إيران القوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية " ناصر كنعاني" ردا على الإعراب عن قلق الحكومات الغربية وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا من تقدم قوة ايران الدفاعية و قال الدول الغربية لا تريد إيران القوية.

وفي تغريدة له اليوم الجمعة عبر تويتر رداً على قلق الحكوات الغربية من تقدم قوة ايران الدفاعية ، كتب ناصر كنعاني:" إن الحكومات الغربية نفسها وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا لعبت دوراً مهماً في تحريض وتسليح نظام صدام البعثي في عدوانه على إيران لمهاجمة المدنيين الإيرانيين العزّل وإمطار مدنهم بالصواريخ ."ص

وتابع مغرداً ان هذه الدول هي نفسها على رأس مصدري الأسلحة الى المنطقة وتعبّر اليوم عن قلقها بشأن تقدم قوة ايران الدفاعية.

وختم مغردأ إنهم ضد ايران القوية.

أثار حدث إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي خيبر(الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر) بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر في 24 ايار/مايو ، الخوف والغضب لدى الولايات المتحدة الأمريكية كما هو الحال دائماً ،ووصفه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية " ماثيو ميلر" بالتهديد.

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