كنعاني: ادعاءات أوكرانيا الكاذبة ضد إيران تهدف للحصول على مساعدات من الغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف ناصر كنعاني في تغريدة على موقع تويتر ان التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية تهدف الى انحراف الرأي العام وعرض سياسي مقترن بادعاءات لا أساس لها واعتبرها لا قيمة لها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت دائمًا أنها ضد الحرب في أوكرانيا واستمرارها، وتعبر عن اسفها لمعاناة شعب أوكرانيا، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهائه في أقرب وقت ممكن واعلنت استعدادها للمساعدة في هذا الصدد.

وأكد أن تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينسجم مع الحرب الدعائية والإعلامية للمحور المناهض لإيران ضد حكومة وشعب إيران، ويتم ذلك بهدف استقطاب أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المزاعم والمسرحيات السياسية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تغير من واقع الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى استعداد إيران لمواصلة مفاوضات الخبراء مع أوكرانيا وأضاف: الجانب الأوكراني يتجنب مفاوضات الخبراء مع الجانب الإيراني لبحث الادعاءات وهذا الامر يؤكد عدم صحة هذه المزاعم ووجود أهداف ودوافع سياسية محددة وراء هذه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

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