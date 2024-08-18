الاستعمار والتدخلات العسكرية جزء من تاريخ أميركا وبريطانيا المظلم في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني كتب على صفحته في منصة اكس قائلا: أن عار الاطاحة بحكومة مصدق المنتخبة عبر الشعب في إيران اوائل خمسينات القرن الماضي عبر انقلاب اغسطس سيبقى على جبين أميركا وبريطانيا إلى الأبد.

وأضاف كنعاني أن العبودية والاستعمار والانقلابات والتدخلات العسكرية في البلدان الاخرى ليست سوى جزءمن تاريخ اميركا وبريطانيا المظلم في العالم.

وتابع كنعاني أن هاتين دولتين لديهما سجل اسود وتدعمان حاليا الكيان الصهيوني المزيف والعنصري والابادة الجماعية في غزة وفي الوقت ذاته تقدمان أنفسهما على انهما من مناصري حقوق الانسان.

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