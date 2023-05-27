وزير العدل الإيراني يعلن عن توقيع 14 وثيقة تعاون بين إيران وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف أمين حسين رحيمي سفير الجمهورية السورية في طهران "شفيق ديوب" قبل ظهر اليوم السبت .

وفي هذا الاجتماع، اعتبر وزير العدل، في إشارة إلى العلاقات القوية والطويلة الأمد بين البلدين وشعبي إيران وسوريا، التعاون بين إيران وسوريا في محاربة داعش والإرهاب نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

وقال: عندما دخلت الجماعات الإرهابية بحرب مع سوريا، جاءت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة الشعب السوري وحكومته في جميع المجالات، وهي اليوم مستعدة لتقديم خبراتها وخدماتها في هذا المجال خلال فترة البناء في هذا البلد.

وفي إشارة إلى زيارة رئيس بلادنا لسوريا، قال رحيمي: إن هذه الزيارة تمت في وقت مهم للغاية ووضع خطة استراتيجية شاملة للبلدين وتوقيع 14 وثيقة تعاون خلال هذه الرحلة لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي.

واعتبر وزير العدل أن مستوى العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين غير كاف وأعرب عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات مع تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وقال شفيق ديوب سفير سوريا في طهران: إن العلاقات بين البلدين وشعبي إيران وسوريا تعززت بدماء الشهداء مثل الحاج قاسم سليماني، ونرحب بكل جهد لتعزيز هذه العلاقات و تطوير التعاون.

واعتبر سفير سوريا في طهران زيارة رئيس بلادنا الأخيرة لسوريا مهمة واستراتيجية للغاية وقال: سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات القانونية والاقتصادية والعمرانية في سوريا ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

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