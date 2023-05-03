توقيع 15 وثيقة تعاون بين إيران وسوريا بحضور رئيسي والأسد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم التوقيع على 15 وثيقة تعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الجمهورية العربية السورية، اليوم الأربعاء، بحضور رئيسي البلدين، السيد إبراهيم رئيسي ، وبشار الأسد.

ووقعا الرئيسان الأسد ورئيسي علی مذكرة التفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين في مجال الزراعة والنفط والسكك الحديد والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية بين البلدين.

يذكر انه في الاجتماع المشترك لوفدين البلدين، أكد رئيسا إيران وسوريا على أهمية برنامج التعاون الاستراتيجي الشامل والطويل الأمد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية من أجل تأمين مصالح البلدين والشعوب الأخرى في المنطقة، مشيرًا إلى توقيع وثائق التعاون بين الجانبين.

وخلال هذا الاجتماع، أعرب رئيسي عن ارتياحه لانتصار سوريا حكومةً وشعباً وجبهة المقاومة على الإرهاب بعد مضي فترة صعبة، قائلا: "إن العديد من التغييرات الإقليمية والالخارجية لم تستطع التأثير على العلاقات الأخوية بين البلدين".

وتابع: "ان العلاقات الإيرانية السورية مرتبطة بدماء شهدائنا الأعزاء، ولا سيما الشهيد الحاج قاسم سليماني، وهذا الاسم هو رمز استقرار العلاقات بيننا وقوتها".

وشدد الرئيس الإيراني: "ان السورية حكومة وشعباً، مروا بصعوبات ومشاكل كبيرة، واليوم يمكننا القول إنكم تغلبتم على هذه المشاكل وانتصرتم رغم التهديدات والعقوبات التي فُرضت عليكم".

وأشار إلى أن شرعية موقف إيران وسوريا وانسجام هذا المسار مع العقلانية والمقاومة والوقوف قد تم إثباتها، وكل من كان حتى يوم أمس تشكك في موقف إيران ومواقفها السياسية وآرائها ووجهات نظرها حول سوريا، فهم مقتنعون بأن هذا الموقف كان صائبا وعادلا".

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