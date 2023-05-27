فريق فني سعودي يصل إلى دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة العربية السعودية استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية".

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، في دمشق بمعاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية.

وخلال اللقاء، "عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 19 مايو/أيار الجاري، وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية الـ 32 لأول مرة منذ 12 عاما.

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