السعودية تمهل رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب 48 ساعة لمغادرة أراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السعودية أمهلت رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب 48 ساعة لمغادرة الأراضي السعودية.

وصدر هذا القرار بعد أيام قليلة لزيارة وفداً سعودياً برئاسة رئيس المخابرات السعودي، الفريق خالد الحميدان، للعاصمة السورية دمشق، والتقى الحميدان مع الرئيس السوري بشار الأسد، ونائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية، اللواء علي المملوك، واتفق الطرفان، بحسب المصادر الدبلوماسية، على أن يكون هناك زيارة مطولة للوفد السعودي بعد عيد الفطر.

واتفق الوفد السعودي مع المسؤولين السوريين على عودة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في مختلف وشتى المجالات.

وقالت المصادر الدبلوماسية: "إن الوفد السعودي أبلغ المسؤولين السوريين ترحيب المملكة بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضورها مؤتمر القمة العربية المقبل في الجزائر".

و قد انشق رياض حجاب، ابن مدينة دير الزور عن النظام السوري في 6 اغسطس/ آب 2012، بعد شهرين من تعيينه رئيساً للحكومة، وغادر سوريا مع عائلته الى الاردن.

ونشط حجاب بعد انشقاقه في صفوف المعارضة السورية، واختير يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 منسقا عاما للهيئة العليا للمفاوضات بأغلبية 24 صوتا من أصل 34 هم أعضاء الفريق، وذلك في الاجتماع الأول للهيئة في الرياض.

أعلن في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 استقالته من الهيئة العليا للمفاوضات السورية مع ثمانية من أعضائها، بينهم الناطق الإعلامي باسم الهيئة رياض نعسان آغا.

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