إيران تعلن عن زيارة أعضاء الوفد الفني السعودي إلى مدينة مشهد المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصل الوفد الفني للمملكة العربية السعودية رحلته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023، لزيارة القنصلية العامة السعودية في مدينة مشهد المقدسة والاطلاع على كيفية إعادة فتحها.

وتم استقبال الوفد السعودي في مطار شهيد هاشمي نجاد الدولي من قبل رئيس مكتب وزارة الخارجية في خراسان الرضوية محمد بهشتي منفرد.

ورحب بهشتي منفرد بوفد المملكة العربية السعودية وأعرب عن أمله مع تفعيل الممثلين السياسيين للبلدين، تتوسيع العلاقات بين هاتين الدولتين المهمتين والمسلمتين في المنطقة، ويتمكن مواطنو إيران والمملكة العربية السعودية من السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما في الماضي.

وفي هذا الاجتماع، أعرب ناصر بن عوض آل غنوم، رئيس الوفد السعودي، عن تقديره وشكره لمسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية على الترحيب الحار وتسهيل زيارة الوفد السعودي إلى إيران.

وأعرب عن أمله في أن يأتي إحياء العلاقات بين الدولتين المسلمتين الرئيسيتين في المنطقة ببركات وزيادة التعاون بين دول المنطقة.

وزار وفد المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي سفارته وأماكنه الدبلوماسية، وبدوره زار ايضا الوفد الفني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المملكة العربية السعودية للتحضير وإعادة افتتاح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، قنصلية بلادنا في جدة والمكتب التمثيلي لبلدنا في منظمة المؤتمر الإسلامي .

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