وزير الداخلية الإيراني: تصريحات نتنياهو سخيفة للغاية/ الصهاينة يريدون التستر على أزماتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أحمد وحيدي حول تصريحات نتنياهو الأخيرة إننا نفاجئ إيران وجميع أعدائنا: "في الوقت الحالي، نتنياهو في الحقيقة هو الذي يتفاجئ يوميا وإن الأحداث التي تجري اليوم في الأراضي المحتلة والمشاكل التي يتعامل معها هذا الكيان غير مسبوقة خلال عقود من وجود هذا الكيان الزائف الذي يقتل الأطفال والنساء.

وأضاف: لم يسبق لهم أن يعيشوا في ظروفاً سيئة لهم كما هي الآن. لذلك من الطبيعي أن يقولوا هذه الكلمات لإعطاء الأمل لشعوبهم وكذلك للتغلب على الأزمات العديدة التي يواجهونها في الأراضي المحتلة.

وأكد وزير الداخلية أن مثل هذه التصريحات الجريئة لا قيمة لها بالنسبة لنا، وقال: إن الجمهورية الإسلامية تراقب كل تحركات هذا الكيان بعيون مفتوحة، وكل خطوة يريدون اتخاذها سيواجهون رداً حاسماً جدًا من الجمهورية الإسلامية.

وقال وحيدي: إن التصريحات الأخيرة للسلطات الصهيونية هي للتستر عن نقاط الضعف الكبيرة التي يواجهونها في الأراضي المحتلة .

وتابع القول اليوم هناك خلافات وفجوات كثيرة بين الشخصيات الصهيونية وسكان الأرضي المحتلة، ونتنياهو يقول مثل هذه الأشياء للتستر على هذه الخلافات الداخلية.

وأشار وزير الداخلية إلى انتصارات جبهة المقاومة في الأيام الماضية، مضيفا ان من غادرت المشهد منتصرا هي "المقاومة الفلسطينية". لقد بذل الصهاينة جهودًا كبيرة لاستشهاد عدد من قادة المقاومة، لكنهم أخيرًا باعترافهم فشلوا وخرجوا من ساحة القتال.

وفي النهاية أشار وحيدي: كيف يمكن لمن لا يملك القوة لممارسة إرادته في أرض صغيرة مثل غزة أن يرسم مخططات للآخرين ؟! لذلك فإن قول مثل هذه التصريحات من جانبهم هو أمر سخيف ومثير للسخرية.

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