وزيرا الداخلية الايراني والتركي يبحثان سبل التعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الداخلية التركي وصل الى طهران اليوم، برفقة وفد رفيع المستوى، حيث استقبله نائب وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية والامن الداخلي،حسين ذوالفقاري.

وسيتم خلال المباحثات بين وزيري الداخلية الايراني والتركي بطهران، حسم وثيقة التعاون في المجالات الامنية والامن الداخلي بين البليدن.

ويضم الوفد المرافق لوزير داخلية التركي، قائد قوات الدرك وقائد الشرطة، الى جانب نائب الوزير للشؤون الامنية والامن الداخلي التركي، محترم اينجي.

ويبدأ مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الداخلية احمد وحيدي ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو مساء اليوم الاربعاء في مبنى وزارة الداخلية.

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