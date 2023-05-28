كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية وأميركا واليابان بتدشين "تحالف" نووي ضدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان مقال في وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، لمحلل الشؤون الدولية، كانغ جين سونغ، الجهود المبذولة لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، واعتبرها تصعيداً للتوترات الإقليمية المتفاقمة، وفقا لموقع "NK News".

ولفت كانغ إلى أن أميركا تدعم اتفاقية الأمن العام للمخابرات العسكرية، بين كوريا الجنوبية واليابان، وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دعا زعيم كوريا الجنوبية إلى البيت الأبيض في شهر نيسان/أبريل لإعلان إنشاء المجموعة الاستشارية النووية وحتى اليابان تخطط للمشاركة فيها، زاعماً أن "تحالف التعاون النووي على غرار حلف الناتو يبدو وشيكاً".

والمجموعة الاستشارية النووية، هي منصة جديدة بين أميركا وكوريا الجنوبية، لمناقشة التنفيذ المشترك والتخطيط لعملية الأصول النووية الأميركية في شبه الجزيرة الكورية، والتي تمّ الإعلان عنها الشهر الماضي خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، وعقده اجتماع قمة مع نظيره الأميركي، جو بايدن.

وأشار وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، إلى أن سيؤول منفتحة على احتمال انضمام اليابان إلى المجموعة الاستشارية النووية، فيما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الأسبوع الماضي، عن بيونغ يانغ إدانتها المناورات المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها "تمثل خطراً جدياً" على السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

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