طوكيو تعرب عن استيائها من تصريح بايدن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال الأمين العام لمجلس الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في تصريح صحفي، إنه "على الرغم من حقيقة أن المعنى الحقيقي لتصريحات الرئيس الأمريكي بايدن ليس واضحا بشكل دقيق، فقد أوضحنا أن قرار طوكيو زيادة ميزانية الدفاع قد تم بناء على استنتاجات اليابان الخاصة".

وجاء تعليق ماتسونو ردا على تصريح للرئيس الأمريكي قبل أيام، تطرق فيه إلى مسألة زيادة اليابان في ميزانيتها الدفاعية، وأشار بايدن إلى أنه التقى بـ "زعيم اليابان" فوميو كيشيدا ثلاث مرات، دون أن يتذكر أنه رئيس الوزراء.

وقال بايدن: "هل تعلمون أن اليابان لم ترفع ميزانيتها العسكرية لفترة طويلة جدا؟ لقد التقيت بالرئيس ... النائب ... عفوا ، زعيم اليابان، على ما أعتقد في ثلاث مناسبات مختلفة، بما في ذلك في هيروشيما ... وأقنعته بأنه يجب أن يفعل شيئا مختلفا (عن السابق)".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أصدر أمرا في ديسمبر الماضي، بزيادة ميزانية بلاده الدفاعية للسنوات الخمس القادمة إلى 43 تريليون ين، أي ما يعادل 318 مليار دولار.

وبذلك فإن ميزانية الدفاع اليابانية الجديدة للأعوام ما بين 2023 -2027، تفوق الميزانية الدفاعية للأعوام 2019 – 2023 التي بلغت 27.47 تريليون ين "203.5 مليار دولار"، بمقدار 1.5 مرة.

المصدر: نوفوستي