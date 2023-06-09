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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٤:٠٧ م

كوريا الجنوبية تستدعي المبعوث الصيني بشأن تعليقات تتهم سيئول بالميل المفرط تجاه واشنطن

كوريا الجنوبية تستدعي المبعوث الصيني بشأن تعليقات تتهم سيئول بالميل المفرط تجاه واشنطن

كوريا الجنوبية تستدعي المبعوث الصيني بشأن تعليقات تتهم سيئول بالميل المفرط تجاه واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الصيني احتجاجا على تعليقات أدلى بها واتهم فيها عاصمة كوريا الجنوبية "سيئول" بالميل نحو واشنطن والابتعاد عن الصين.

وحذر النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشانغ هو - جين، السفير الصيني شينغ هايمينغ من تصريحاته "البلهاء والاستفزازية" التي أدلى بها خلال اجتماع مع زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية.

واتهمت الوزارة شينغ بانتهاك البروتوكولات الدبلوماسية والتدخل في السياسة الداخلية لكوريا الجنوبية لكنها لم تحدد أجزاء تعليقات شينغ التي اعتبرتها غير ملائمة. كما لم تشارك الوزارة ما قاله شينغ ردا على تشانغ.

وقال شينغ إن كوريا الجنوبية هي المسؤولة بالكامل عن "العديد من الصعوبات" في العلاقات الثنائية، مشيرا إلى عجزها التجاري المتزايد مع الصين والذي نسبه إلى جهود "إزالة الصين".

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية إن تعليقات شينغ "غير المسؤولة عارضت رغبة حكومتي البلدين وشعبيهما في تقدير العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين على أساس الاحترام المتبادل وتعزيزها".

/انتهى/

رمز الخبر 1933897

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