توقيع 4 وثائق تعاون بين ايران وسلطان عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع المسؤولون في ايران وسلطنة عمان على 4 وثائق تعاون خلال زيارة سلطان عمان للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجرى خلال الزيارة الرسمية لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التوقيع على 4 وثائق من قبل مسؤولي البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثمار، والتعاون في المناطق الحرة، والتعاون في مجال الطاقة.

ووقع وزيرا النفط والشؤون الاقتصادية والمالية والأمين العام للمجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في إيران ووزراء الطاقة والاقتصاد والتجارة في سلطنة عمان على وثائق التعاون المشترك بين البلدين./انتهى/