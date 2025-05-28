ايران وعمان تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم وقف اطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ختام الزيارة الرسمية لمسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى مسقط، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان في بيان مشترك على الروابط التاريخية والمتينة بين الشعبين الشقيقين، والتعاون الثنائي المستدام، والاحترام المتبادل بين قادة البلدين، وتطوير العلاقات في جميع المجالات.

وفي هذا البيان، أعلن البلدان عن قرارهما بفتح آفاق جديدة في الشراكة الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص في زيادة التبادلات والاستثمارات، ومواصلة التنسيق الإقليمي والدولي، وإدانة ممارسات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

كما رحّب الجانبان بالدور الفعال لمملكة عُمان في تسهيل المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة بشأن القضايا النووية، وإصدار طابع بريدي مشترك كرمز للدبلوماسية الثقافية.