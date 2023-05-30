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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٩:٤٩ ص

مصادر عراقية: الحكيم نقل للسيسي رسائل إيرانية بشأن عودة العلاقات بين القاهرة وطهران

مصادر عراقية: الحكيم نقل للسيسي رسائل إيرانية بشأن عودة العلاقات بين القاهرة وطهران

كشفت مصادر سياسية عراقية، يوم الاثنين، عن بعض تفاصيل زيارة رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم إلى مصر يوم الأحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المصادر لـRT إن "الحكيم نقل للسيسي رسائل إيرانية بشأن عودة العلاقات بين البلدين بعد اجتماعات عدة احتضنتها بغداد خلال الفترات الماضية بين مسؤولين أمنيين من البلدين".

وأضافت أن "الرسائل التي نقلها الحكيم كانت إيجابية، وتلقى ردودا إيجابية من السيسي بشأن العلاقة بين طهران والقاهرة".

وكان قد صرح سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، امس الإثنين، خلال لقائه مع قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي خامنئي، ان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي يرغب في إعادة العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، حيث رد قائد الثورة بقوله: "نحن نرحب بهذا الموقف وليست لدينا مشكلة في هذا الصدد".

يذكر ان زيارة سلطان عمان إلى إيران جاءت بعد زيارته لمصر، التي عقد خلالها اجتماعا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

/انتهى/

رمز الخبر 1933675

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