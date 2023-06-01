الجمارك الايرانية: إستحواذ كردستان العراق على 5 بالمئة من صادراتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، أن إقليم كردستان العراق يستحوذ على 5 بالمئة من صادرات البلاد.

وأضاف " محمد رضواني فر" خلال اجتماع محافظي المحافظات الحدودية الايرانية مع كردستان العراق اليوم الخميس، أن تطوير التعاون الاقتصادي بين ايران والعراق وأيضا إقليم كردستان من المحاور الرئيسية لجدول أعمال الجمارك.

وأشار أن الصادرات الايرانية للعراق تتجاوز 10 مليارات دولار، إذ تشكل 19 بالمئة من اجمالي صادرات البلاد، فيما تبلغ حصة إقليم كردستان 5 بالمئة وهو مستوى هام وملحوظ.

وأعرب رضواني فر أن يشهد التبادل سيما مع إقليم كردستان تطورا على وقع بدء فعاليات معبر " تمرجين" الحدودي ( شمال غرب).

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