52 مليار دولار حجم التجارة الخارجية الإيرانية خلال 9 شهور

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس مصلحة الجمارك الايرانية "مهدي ميراشرفي" قال ان حجم التبادل التجاري بين ايران بلدان العالم الاخرى، بلغ خلال الاشهر التسعة الماضية 110 ملايين طن أي ما يعادل 52 مليار دولار؛ مضيفا ان حصة صادرات البلاد من ذلك سجّلت 58 مليونا و200 الف طن، أي ما يعادل 25 مليارا و100 مليون دولار.

واكد ميراشرفي ان هذه الكمية، وسط تفشي فيروس كورونا والحظر الامريكي الجائر، تشير الى الجهود الحثيثة والعزيمة الكبيرة لدى القائمين على الصادرات وايضا اصحاب الصناعات في ايران. وتوقع أيضاً ان يتواصل المنحى التصاعدي للتجارة الخارجية الايرانية خلال الاشهر القادمة ايضا.

وقال رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، ان حجم استيراد البلاد خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020)، بلغ 25 مليون طن وبقيمة 26 مليارا و800 مليون دولار؛ مبينا ان ذلك يشير الى تراجع الاستيراد بنسبة 16 بالمئة من حيث القيمة و1 بالمئة من حيث الوزن، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

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