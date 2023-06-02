حصة الروبل والريال في التجارة الإيرانية الروسية تبلغ 60٪ واستثمارات روسيا تزيد 2.7 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية الروسية في تصريحات صحفي، ان استثمار روسيا في صناعة النفط الإيرانية بلغ حتى الآن اكثر من 2.7 مليار دولار، مبيننا: "وفقًا للإحصاءات المعلنة، وبناءً على اتفاق البلدين، فإن حصة استخدام عملات الجانبين في التبادلات التجارية بلغت 60٪ حاليا.

وأضاف تيزهوش تابان: "بدأت روسيا وإيران في اتخاذ بعض الخطوات التي يحتمل أن تكون مهمة للقضاء على الدولار الأمريكي في تجارتهما الثنائية من خلال إقامة نظام تسوية باستخدام عملتيهما".

وأكد: "إن العقد بين البنكين المركزيين لروسيا وإيران، والذي تم توقيعه رسميًا في 29 يناير لربط أنظمة التحويل بين البنوك، مهم للغاية، وبموافقة السلطات الروسية، حصة استخدام الروبل والريال في التسويات المتبادلة رقم 60٪.

وصرح: "أن روسيا أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في إيران، حيث استثمرت 2.7 مليار دولار في مشروعين نفطيين إيرانيين، ويمثل هذا الرقم حوالي 45٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي في إيران من أكتوبر 2021 إلى يناير 2023."

قال تيزهوش تابان: "إن المشاريع الروسية في إيران متعددة الأوجه وتشمل الطاقة والسكك الحديدية وتصنيع السيارات والزراعة، وفي نفس الوقت تزود إيران روسيا بالأغذية ومنتجات السيارات."