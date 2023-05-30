طهران تعلن عن حل قضيتي خلاف بين إيران والوكالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن مصادر مطلعة، فقد تم حل قضية أحد المواقع المزعومة التي اقترحتها الوكالة (المعروفة باسم أباده) خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية لبلدنا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أيضًا، تم حل مزاعم الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 7.83 بتفسيرات إيران التقنية.

وكانت زيارة رافائيل غروسي في مارس عام 2023 ولقائه ومفاوضاته مع كبار المسؤولين في بلادنا، لا سيما الاجتماع مع آية الله رئيسي، الذي ذكر خلاله الرئيس أن إيران لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة على أساس حسن النية، فإن هذه التعاونات يمكن أن تستمر وتتطور اذ كانت الوكالة لن تتاثر باسباب سياسية من قبل القوى المهيمنة.

إذا لم تدمر القوى المهيمنة المناخ الإيجابي الذي نشأ عن برامجها السياسية، يمكن تطوير التعاون بين إيران والوكالة بشكل أكبر .

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