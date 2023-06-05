نشطاء ثقافيون من جميع أنحاء العالم يزورون مركز فنون الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وعلى خلفية ذكرى رحيل مؤسس الثورة الإسلامية، الإمام الخميني (رحمه الله)، زار مئنات وثلاثون ناشطاً ثقافياً من مختلف بلدان العالم، مركز فنون الثورة الإسلامية "حوزه هنری"، وشاركوا في مؤتنر "الإمام الخميني الحقيقة الخالدة"، التي أقيمت مساء يوم السبت.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر للأنباء، تجول المشاركون في أقسام "مركز فنون الثورة الإسلامية"، واطلعوا على المعارض المقامة هناك، والتي تعكس الفكر العالمي المقاوم.

وخلال الفعالية، ألقى رئيس "بيت الكاريكتير الإيراني"، سيد مسعود شجاعي طباطبائي، كلمة، أكد فيها على أهمية الفن بشكل عام في الدفاع عن المظلوم وإظهار الحقائق للعالم، كما أكد على أهمية "الكاريكتير" كويسيلة عصرية ومؤثرة لإيصال صوت المظلومين للعالم.

وعرض السيد طباطبائي أعمال موقع إيران للرسوم المتحركة، والتي تصب جميعها في مجابهة حلف الباطل ونصر المظلومين.

وبدوره، ألقى عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، حسن رحیم پور ازغدی، كلمة أمام الحضور، تمحورت حول كلمة الإمام الخميني (رحمه الله) التي عُرضَت أمام الحضور.

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