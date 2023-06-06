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٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٦:٢٧ م

السفير الإيراني في مسقط يستقبل سفراء السعودية والكويت والعراق + صور

السفير الإيراني في مسقط يستقبل سفراء السعودية والكويت والعراق + صور

استقبل السفير الايراني في عمان علي نجفي، سفراء السعودية والكويت والعراق ، اليوم الثلاثاء، في مبنى السفارة الإيرانية في مسقط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه زار سفراء السعودية والكويت والعراق في مسقط، في لقاءات منفصلة جرت اليوم الثلاثاء، السفير الايراني في عمان علي نجفي في مبنى السفارة الإيرانية وأجروا معه محادثات تناولت القضايا الثنائية والمستجدات في المنطقة.

السفير الإيراني في مسقط يستقبل سفراء السعودية والكويت والعراق + صور

السفير الإيراني في مسقط يستقبل سفراء السعودية والكويت والعراق + صور

وكان السفير الايراني في مسقط علي نجفي قد استقبل في اعقاب إبرام الاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات، نظيره السعودي عبدالله بن سعود العنزي، في مبنى السفارة الإيرانية في مسقط وأجرى محادثات معه.

كما عقد اجتماع ودي قبل فترة وجيزة أيضا جمع سفراء إيران والسعودية وسوريا والعراق في العاصمة العمانية.

وقد اتفقت إيران والسعودية في 9 آذار/مارس الماضي في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة دامت 7 سنوات.

/انتهى/

رمز الخبر 1933842

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