السفير الإيراني في طاجكستان يلبي دعوة إفطار نظيره السعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نشرت السفارة السعودية في العاصمة الطاجيكية دوشنبة عددا من الصور التي يظهر فيها جمع من المسؤولين الطاجيك وسفراء الدول الاسلامية بينهم السفير الايراني في طاجيكستان الذين شاركوا في هذه المأدبة الرمضانية.

وقد حضر هذه المراسم رئيس لجنة الشؤون الدينية والمراسم في طاجيكستان «سليمان دولت زاده»، و«سعيد مكرم عبد القادر زاده» مفتي الجمهورية ورئيس المركز الاسلامي في هذا البلد وعدد من سفراء الدول الاسلامية.

وتأتي دعوة السفير السعودي لنظيره الايراني للحضور في هذه المأدبة ردا على الدعوة التي تلقاها من الأخير للمشاركة في مراسم عيد نوروز التي اقيمت في مبنى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في طاجيكستان.

وأشار السفير " صابري " بعد نشره صورا من حضور السفير السعودي في هذه المراسم في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر الى العلاقات بين ايران والسعودية اللتين اعتبرهما بلدين مهمين في العالم الاسلامي ومنطقة غرب آسيا، مؤكدا أن هذه العلاقات بإمكانها أن توفر ارضية جديدة تخدم مصالح دول وشعوب المنطقة.

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