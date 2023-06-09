وزير الخارجية الايراني والأذربيجاني يناقشان العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان ،في اتصارل هاتفي مساء الأمس الخميس، آخر التطورات في مجال العلاقات الثنائية.

وفي هذا الحوار الذي استغرق بعض الوقت، أكد الطرفان على ضرورة استمرار المشاورات وتبادل الوفود الفنية والمتخصصة في مختلف المجالات بهدف حل المشكلات حتى تحقيق النتائج.

واعتبر الجانبان الإدارة الصحيحة للفضاء الإعلامي بناءة، مؤكدا على ضرورة التخلص من سوء التفاهم ووضع العلاقات بين البلدين على مسار طبيعي، بشكل يتماشى مع مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة للبلدين.

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