https://ar.mehrnews.com/news/1933894/ ٠٩/٠٦/٢٠٢٣، ١:٤٥ م رمز الخبر 1933894 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ٠٩/٠٦/٢٠٢٣، ١:٤٥ م خاص لـمهر بالصور... الحجاج الايراني يطوفون بيت الله الحرام الحجاج الايراني قاموا بالطواف حول بيت الله الحرام والصلاة لما يحبون. الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج رمز الخبر 1933894 کپی شد محتوى ذات صلة نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الحج الايرانية أمير عبداللهيان يتابع آخر أوضاع الحجاج الإيرانيين رئيس بعثة الحج الايرانية يتوقع موسماً مختلفاً هذا العام سمات الحجاج الايرانيين الحج الكعبة طواف بيت الله الحرام
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