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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١:٤٥ م

خاص لـمهر

بالصور... الحجاج الايراني يطوفون بيت الله الحرام

بالصور... الحجاج الايراني يطوفون بيت الله الحرام

الحجاج الايراني قاموا بالطواف حول بيت الله الحرام والصلاة لما يحبون.

رمز الخبر 1933894

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