أمير عبداللهيان يتابع آخر أوضاع الحجاج الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اطلع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي، مع ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الفتاح نواب، على آخر أوضاع حجاج بيت الله الحرام الايرانيين.

وزير الخارجية، قدم خلال هذا الاتصال الهاتفي، تقريراً عن المحادثات التي أجراها مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان على هامش قمة بريكس في كيب تاون بجنوب إفريقيا، بشأن العلاقات الثنائية وخاصة التسهيلات المتعلقة بالحجاج الايرانيين.

بدوره أعلن حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الفتاح نواب ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، في هذا الاتصال الهاتفي، عن الظروف المواتية لحجاج بيت الله الحرام الإيرانيين، وأعرب عن أمله في أن يتمكن جميع المسلمين والأمة الإسلامية والإيرانيين الذين تشرفوا بزيارة مكة والمدينة، من أداء حج ناجح ومليئة بالروحانيات.

كما اطلع أميرعبداللهيان في اتصال هاتفي مع المشرف المؤقت للسفارة الايرانية في الرياض على آخر الأوضاع والخطط المنجزة لافتتاح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة.

وأعرب وزير الخارجية في هذا الإتصال الهاتفي عن ارتياحه لإنجاز شؤون الحجاج الايرانيين بشكل جيد في أرض الوحي، وأكد على المساعدة الكاملة للسفارة الايرانية لتسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين وعلى التواصل مع المسؤولين المعنيين في السعودية.

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