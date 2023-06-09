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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٨:٥٦ ص

نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الحج الايرانية

نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الحج الايرانية

التقى نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القنصلية والايرانيين في الخارج علي رضا بيكدلي، ممثل الولي الفقيه ورئيس بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام عبدالفتاح نواب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء الذي جرى في المدينة المنورة يوم الخميس وحضره ايضا القائم باعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الرياض حسن زرنكار، نوقشت الموضوعات ذات الصلة بحجاج البلاد.

كما زار نائب وزير الخارجية مراكز خدمة الحجاج الايرانيين وشارك في اجتماع المجلس الإداري لبعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية بالمدينة المنورة.

ونقل بيكدلي، تحيات وزير الخارجية ، مؤكدا استعداد وزارة الخارجية والمكاتب التمثيلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام الإيرانيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1933885

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