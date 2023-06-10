رغم الحظر.. أميركا ثالث مستورد للمنتجات النانوية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انها تنتج ايران اكثر من 1200 منتج استخدمت تقنية النانو في صنعها وتصدر ايران اكثر من 7 بالمئة من هذه المنتجات الى الخارج ، وان اكثر من 45 دولة في العالم تستورد هذه المنتجات النانوية الايرانية .

ويأتي العراق في مقدمة زبائن المنتجات النانوية الايرانية باستيراده 21 مليون دولار ، وتليه تركيا باستيرادها 12 مليون دولار ومن ثم اميركا ولبنان وجورجيا وافغانستان.

ويظهر استيراد اميركا لهذه المنتجات الايرانية رغم الحظر الذي تفرضه واشنطن على طهران، الازدواجية الاميركية ، كما انه يظهر ايضا ان المنتجات الايرانية المتطورة قد شقت طريقها نحو الاسواق العالمية رغم الحظر.

وكان عضو مجلس الامن القومي الايراني سعيد جليلي هو اول من اشار الى دخول المنتجات النانوية الايرانية الى الاسواق الاميركية رغم الحظر ، حيث اشار في تغريدة له بهذا الشأن ان اميركا تستورد هذه المنتجات الايرانية عبر وسطاء، ما يدل على تطور ايران وعجز العدو.

وكان احد منتجي المعدات المختبرية قد اعلن في وقت سابق ان منتجات نانوية ايرانية تم تجميعها في بريطانيا بترخيص ايراني ومن ثم تم تصديرها الى اميركا.

ويشير مثل هذا الامر انه لولا الحظر المفروض على ايران لكانت منتجات الشركات المعرفية الايرانية قد حصلت على اسواق اوسع.

ومعظم السلع النانوية الايرانية هي لقطاع النقل والمواد الاولية والمعدات، اما في حقل المعدات النانوية فتأتي كازاخستان في مقدمة مستوردي هذه المعدات النانوية من ايران، وتليها اميركا، ومن ثم روسيا.

وفي قطاع المنتجات النانوية الكهروبصرية فان العراق يأتي في مقدمة مستوردي المنتجات الايرانية، وفي صناعة النسيج ايضا يأتي العراق ايضا في مقدمة مستوردي المنتجات النانوية الايرانية ومن ثم باكستان وافغانستان، اما في قطاع الادوية والصحة ، فتركيا ومن ثم سوريا وبعدها العراق.

وحتى نهاية عام 2021 ، سجلت ايران 307 براءات اختراع في حقل تقنية النانو، في مكاتب تسجيل براءات الاختراع الاميركية والاوروبية .

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