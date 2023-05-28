رئيس منظمة المعايير الوطنية الإيرانية: إيران تحرز المرتبة الخامسة في تصنيف معايير النانو الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف مهدي اسلام بناه": نشرت INSO بالتعاون مع شبكة من العلماء والأساتذة الشباب والتكنولوجيين من البلاد في مجال النانو مجموعه تشمل 103 معيارًا دوليًا في لجنة النانو الفنية التابعة لمنظمة ISO.

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