رئيس منظمة المعايير الوطنية الإيرانية: إيران تحرز المرتبة الخامسة في تصنيف معايير النانو الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف مهدي اسلام بناه": نشرت INSO بالتعاون مع شبكة من العلماء والأساتذة الشباب والتكنولوجيين من البلاد في مجال النانو مجموعه تشمل 103 معيارًا دوليًا في لجنة النانو الفنية التابعة لمنظمة ISO.
/انتهى/
كتب رئيس منظمة المعايير الوطنية الإيرانية مهدي اسلام بناه على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: تحرز الجمهورية الإسلامية المرتبة الخامسة في مجال تطوير المعايير الدولية لتكنولوجيا النانو بعد أمريكا واليابان وإنجلترا وكوريا الجنوبية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف مهدي اسلام بناه": نشرت INSO بالتعاون مع شبكة من العلماء والأساتذة الشباب والتكنولوجيين من البلاد في مجال النانو مجموعه تشمل 103 معيارًا دوليًا في لجنة النانو الفنية التابعة لمنظمة ISO.
/انتهى/
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