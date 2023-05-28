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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١١:٤٠ ص

رئيس منظمة المعايير الوطنية الإيرانية: إيران تحرز المرتبة الخامسة في تصنيف معايير النانو الدولية

رئيس منظمة المعايير الوطنية الإيرانية: إيران تحرز المرتبة الخامسة في تصنيف معايير النانو الدولية

كتب رئيس منظمة المعايير الوطنية الإيرانية مهدي اسلام بناه على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: تحرز الجمهورية الإسلامية المرتبة الخامسة في مجال تطوير المعايير الدولية لتكنولوجيا النانو بعد أمريكا واليابان وإنجلترا وكوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف مهدي اسلام بناه": نشرت INSO بالتعاون مع شبكة من العلماء والأساتذة الشباب والتكنولوجيين من البلاد في مجال النانو مجموعه تشمل 103 معيارًا دوليًا في لجنة النانو الفنية التابعة لمنظمة ISO.

/انتهى/

رمز الخبر 1933603

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