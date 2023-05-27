انشاء مركز إيراني إندونيسي مشترك للتدريب على الجراحة الروبوتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب إعلان معاونية شؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة في ديوان رئاسة الجمهورية فانه عقب توقيع مذكرة التفاهم الأولية للتعاون المشترك بين إيران وإندونيسيا في مجال المعدات الطبية وتطلع وزير الصحة الإندونيسي آنذاك في عام 2018 للاستفادة من منظومة سينا الايرانية للجراحة الروبوتية عن بعد في ذلك البلد ، تم ابرام مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الصحة الاندونيسية وجامعتي بادجاجاران وكادجامادا ومستشفى حسن سديكين ومستشفى ساردجيتو وكذلك شركة ايندوفارماو ومعاونية شؤون العلوم والتكنلوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة في رئاسة الجمهورية واللجنة الخاصة لتنمية تقنية النانو وجامعة طهران للعلوم الطبية ومركز تاهيل المهارات السريرية المتقدمة في ايران، وشركة سينا للحداثة الروبوتية والطبية بقيمة 3.8 مليون يورو في عام 2021.

وبناءً على هذه المذكرة ، تقرر أن ينشئ الطرفان مركزين للتدريب على مهارات الجراحة الروبوتية المتقدمة عن بُعد استنادًا إلى منظومة سينا للجراحة الروبوتية في مستشفيين إندونيسيين على بعد 500 كيلومتر.

كما تقرر أن ينفذ الطرفان تدريبات في بيئة محاكاة ، والتدريب في بيئة اصطناعية ، والتدريب على الحيوانات الحية ، وأخيراً الدراسات السريرية على المرضى المتطوعين في إندونيسيا في برنامج متماسك مدته أربع سنوات حتى عام 2025 ، وعن هذا الطريق يجري في النهائية التحضير لانتاج هذا المنتوج صناعيا ، والحصول على التصاريح اللازمة في إيران وإندونيسيا ، وأخيراً الاستخدام السريري في كلا البلدين وبالتالي في منطقة آسيان.

ووفقًا لهذا التقرير ، أكملت إندونيسيا حتى الآن حصتها البالغة 50 ٪ في هذا المشروع المشترك ، وفي المقابل تسعى شركة سينا المعرفية الايرانية ، الوفاء بجميع التزامات المشروع من خلال تحمل العديد من المشاكل والضغوط الاقتصادية الشديدة.

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