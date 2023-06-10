رئيسي يقدم مسودة الخطة التنموية السابعة للبلاد الى البرلمان الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسودة الخطة الانمائية السابعة ستتضمن الاعوام ما بين 2023 الى 2027، وقد اعدت من 22 فصلا و7 اقسام.

وكان المتحدث باسم الحكومة، قد اعلن عن تصديق مجلس الوزراء على مسودة الخطة التنموية السابعة، خلال اجتماعه الاستثنائي في 29 مايو المنصرم.

ولفت متحدث الحكومة، بانه تم ولاول مرة الرجوع الى المراكز المعرفية والفكرية قبل التصديق على مسودة الخطة الانمائية، بهدف الانتفاع من اراء الاختصاصيين والنخب المعنيين في البلاد.

علما ان الرئيس الايراني، وعقب تقديمه مسودة الخطة الانمائية السابعة الى نواب الشعب الايراني، سيغادر على راس وفد رفيع المستوى الى 3 دول بمنطقة امريكا اللاتينية وهي فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، وذلك تلبية لدعوة نظرائه في تلك البلدان وفي سياق اهداف الحكومة الايرانية القائمة على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعلمية بين الجمهورية الاسلامية والدول الصديقة والرديفة، وبما يؤدي الى رفع حجم التعاون الثنائي معها.

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