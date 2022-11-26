السلطات الإيرانية تثمن تضحيات قوات التعبئة في سبيل الدفاع عن امن واستقرار البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم خلال الاجتماع المشترك الذي عقد، اليوم السبت باستضافة رئيس الجمهورية، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، وحضور رئيس السلطة التشريعية، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية،حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي، استعراض اهم الآليات والمحاور في سياق تظافر الجهود بين هذه السلطات.

وثمّن رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ايران، الدور الفاعل الذي يجسده المنتسبون الى قوات منظمة التعبئة الشعبية وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن امن واستقرار البلاد. واكدوا ايضا، على ضرورة الامتثال الى تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية بهدف تعزيز الوعي والجاهزية والترويج لروح وثقافة التعبئة الشعبية في ايران.

وعلى صعيد اخر، دعا حجة الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان الى ترسيخ مزيد من التعاون بين الحكومة والبرلمان من اجل التسريع في وتيرة الاجراءت الخاصة بوضع الخطة التنموية السابعة للبلاد.

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