الرئيس الإيراني يوعز بإعداد الخطة التنموية السابعة للبلاد

وأفادت وكال مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني اوعز الى رئيس منظمة التخطيط والموازنة الايرانية "سيد مسعود ميركاظمي" بان يتم بأسرع وقت اعداد الخطة الخمسية التنموية السابعة للبلاد، في اطار السياسات المبلغ بها من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية، وتقديمها الى مجلس الوزراء للبت والتصديق عليها.

وأكد الرئيس الإيراني على تظافر الجهود بين منظمة التخطيط والموازنة مع جميع المؤسسات والجهات التنفيذية في البلاد والاستفادة من اراء الخبراء ومراكز الابحاث المعنية، "لاعداء خطة تنموية عادلة، وتقديمها الى مجلس الوزارء للمصادقة عليها".

يذكر ان قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، وفي اطار البند الاول من المادة 110 لدستور البلاد، ابلغ رؤساء السلطات الثلاث ورئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليوم، بالسياسات العريضة المتعلقة ببرنامج الخطة التنموية السابعة وفقا لاسس العدالة والتركيز على اولوية الازدهار الاقتصادي في ايران.

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