ابطال التايكواندو الايرانيين يتألقون في احدث تقارير التصنيف الاولمبي للاتحاد العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقلا عن الموقع الرسمي للاتحاد العالمي للتايكواندو في تقريره لشهر يونيو، ان الابطال الايرانيين - رجال وسيدات، استطاعوا من خلال التفوق في البطولات العالمية الاخيرة باستضافة كل من تركيا والامارات، ان يسجلوا تالقا ملفتا وفق معايير التاهل الى منافسات الالعاب الاولمبية.

وكانت قد احرزت لاعبة التايكواندو الإيرانية ناهيد كياني الميدالية الفضية في سباق الجائزة الكبرى في روما.

وبدات في العاصمة الايطالية روما ، الجمعة ، سباق الجائزة الكبرى الذي ياتي ضمن السباقات التي تاتي لجمع النقاط للتاهل للالمبياد، بمشاركة لاعبين ولاعبات من 55 دولة ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتقام هذه المسابقات في 8 أوزان أولمبية (4 اوزان رجال و 4 اوزان سيدات) بمشاركة أفضل 32 لاعبا او لاعبة في كل وزن.

وفي وزن تحت 57 كغم ، فازت لاعبة التايكواندو الإيرانية ناهيد كياني ، التي فازت بالميدالية الذهبية العالمية الأسبوع الماضي، على بطلة العالم 2019 فانابا جين من تايلاند في الجولة الأولى.

ثم فازت على منافستيها من المغرب وتايوان وفي نصف النهائي هزمت كيم يو من كوريا الجنوبية .

وفي المباراة النهائية ، خسرت في جولتين امام جيد جونز صاحب ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين وذهبية وفضية وبرونزية في بطولة العالم من إنجلترا.

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