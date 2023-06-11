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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٧ ص

الإفراج عن سجينين إيرانيين في الهند ونقلهما إلى البلاد

الإفراج عن سجينين إيرانيين في الهند ونقلهما إلى البلاد

في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين عليهم بين البلدين، تم نقل سجينين إيرانيين في الهند إلى إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بجهود ومتابعة وزارة الخارجية ووزارة العدل وممثليات الجمهورية الإسلامية في الهند وبمساعدة ودعم الشرطة الدولية، تم نقل سجينين إيرانيين في الهند إلى إيران في إطار تنفيذ اتفاق نقل المحكومين عليهم بين البلدين.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تنسيقات اكثر بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في إيران والهند.

تعتبر وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة السعي إلى الإفراج عن السجناء الإيرانيين و في مناسبات مختلفة أو نقلهم إلى البلاد أولوية في برامجها للدعم القنصلي والقضائي في إطار الاتفاقيات الثنائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933941

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