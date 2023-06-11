باكستان ... مصرع 25 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الإذاعة الباكستانية الرسمية، مصرع 25 شخصاً من إقليم خيبر بختونخوا"، مشيرة إلى أنه "لقي مصرعهم في بانو، وثلاثة في لاكي مروات، وأربعة في كيرك، وبنت صغيرة في ديرا إسماعيل خان".

وكان 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 25 آخرون جراء انهيار ثلجي في منطقة أستور بإقليم جيلجيت بالتستان شمالي باكستان، الشهر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية، عن مسؤولين في المنطقة أن الانهيار الثلجي وقع في قمة شاونتر في منطقة أستور، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات.

وأضاف المسؤولون، أن فرق الإنقاذ التابعة لحكومة الإقليم تواجه تحديات في الوصول إلى المنطقة المتضررة بسبب موقعها البعيد وتضاريسها الجبلية الصعبة ومشاكل الاتصال في المنطقة.

ويعتبر إقليم "جيلجيت بالتستان" من أكثر المناطق المعرضة للانهيارات الثلجية والفيضانات نتيجة وجود عدد كبير من الأنهار الجليدية في الإقليم.

ووفقا للإحصائيات الحكومية فإن الإقليم يتضمن أكثر من 5000 نهر وبحيرة جليدية، كما شهد الإقليم أكثر من 20 حادثاً من الفيضانات والانهيارات الثلجية العام الماضي.

/انتهى/