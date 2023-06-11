مساعد وزير العدل الايراني يعلن عن نقل 101 محكوم أفغاني إلى بلادهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن عسكر جلاليان عن نقل 101 مدانًا أفغانيًا مسجونًا في سجون البلاد إلى بلادهم صباح اليوم.

واضاف ان هؤلاء الاشخاص بجهود لجنة نقل المحكوم عليهم بوزارة العدل وتعاون القضاء ووزارة الخارجية وهيئة السجون والمشاورات الدبلوماسية والقانونية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والهيئة الحاكمة لأفغانستان تم نقلهم عبر الحدود البرية لنمروز في ولاية سيستان وبلوشستان، لقضاء بقية عقوباتهم في بلادهم .

والجدير بالذكر أنه في العام الماضي، وفي إطار اتفاق نقل المحكوم عليهم بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وأفغانستان، تم تسليم نحو 800 سجين أفغاني إلى سلطات الهيئة الحاكمة الأفغانية لقضاء عقوباتهم.

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