كنعاني: لم يطرأ أي تغيير على مواقف إيران من الهيئة الحاكمة في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، على انه لم يحدث اي تغير في مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان اسلوب التعامل مع الهيئة الحاكمة في افغانستان.

وردا على سؤال صحافيين اليوم الاثنين، حيال التغيرات في السفارة الافغانية لدى ايران، صرح "كنعاني" : ان نهاية مهام احد الدبلوماسيين وتسليم شؤون ادارة السفارة الى دبلوماسي اخر من فريق السفارة ذاتها، لا يعني حدوث اي تغير في الشؤون القانونية لتلك السفارة.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية : لم يحدث اي تغير في مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن اسلوب التعامل مع الهيئة الحاكمة قي افغانستان.

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