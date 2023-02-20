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٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٠:٤١ م

كنعاني: لم يطرأ أي تغيير على مواقف إيران من الهيئة الحاكمة في أفغانستان

كنعاني: لم يطرأ أي تغيير على مواقف إيران من الهيئة الحاكمة في أفغانستان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه لم يطرأ أي تغيير على مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول كيفية التعامل مع الهيئة الحاكمة في أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، على انه لم يحدث اي تغير في مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان اسلوب التعامل مع الهيئة الحاكمة في افغانستان.

وردا على سؤال صحافيين اليوم الاثنين، حيال التغيرات في السفارة الافغانية لدى ايران، صرح "كنعاني" : ان نهاية مهام احد الدبلوماسيين وتسليم شؤون ادارة السفارة الى دبلوماسي اخر من فريق السفارة ذاتها، لا يعني حدوث اي تغير في الشؤون القانونية لتلك السفارة.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية : لم يحدث اي تغير في مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن اسلوب التعامل مع الهيئة الحاكمة قي افغانستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1930851

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