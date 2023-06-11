العميد صباحي فرد: ترسانة إيران الصاروخية شوكة في أعين الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش إيران، العميد علي رضا صباحي فرد ، في اجتماع لقادة المناطق ومجموعات الدفاع الجوي لهذه القوة ، أن استراتيجية العدو في كبح قدرة إيران الصاروخية لن تتحقق أبدًا ، وقال انه يجب توظيف كل القدرات المتاحة ، خاصة النخب الفنية والعلوم الهندسية ، بما يخدم تطويرعلوم الدفاع الجوي.

وأشار إلى أن إيران هي إحدى القوى الناشئة في مجال تطوير التقنيات السيبرانية الحديثة ، وأشار إلى أن تعزيز المنصات والبنى التحتية الحيوية للبلاد ، وخاصة في المجال العسكري ، أمر إلزامي ولا يمكن إنكاره في التعامل مع التحديات والتهديدات الناشئة من الأجانب.

وأكد قائد قوة الدفاع الجوي ، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أكبر القوى الصاروخية والطائرات المسيرة في الشرق الأوسط ، وأن قوة ردع الترسانة الصاروخية لإيران الاسلامية شوكة في اعين الاعداء وقال ان امن المواطنين وحماية المصالح الوطنية وزيادة قوة الردع للبلاد هو الخط الأحمر للقوات المسلحة.

وتابع العميد صباحي فرد: إن تزايد قدرة البلاد في مجال الدفاع يرتكز على استراتيجية الردع وان الدفاع عن وحدة أراضي البلاد لا تتوقف ولو للحظة.

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