العميد صباحي فرد: أحلام الأعداء في المنطقة تبددت

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" صرح خلال زيارة تفقدية لمقر "شهيد برادري" إحدى مناطق الدفاع الجوي شمال غرب البلاد أن وعي الشعب الإيراني ويقظة القوى المسلحة أحبطت أحلام الأعداء في المنطقة.

وأثنى العميد صباحي فرد على الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى العسكرية في البلاد دفاعاً عن سماء البلاد وأرضها.

وأوضح قائد قوة الدفاع الجوي أن منظومات الردع الصاروخية والرادارات والمدفعيات العسكرية في شمال غرب البلاد كلها في حالة جهوزية تانية وتحرس إيران بدقة وحذر. /انتهى/.