إصابة 22 عسكريا أمريكيا في تحطم مروحية بسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت القيادة المركزية الأميركية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، إن مروحية أميركية تعرضت لحادث في شمال شرق سوريا مما أدى إلى إصابة 22 عسكريا بجروح متفاوتة.

وأضافت في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أنه تم إجلاء عشرة من العسكريين إلى منشآت رعاية خارج منطقة عمليات القيادة المركزية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، أن التحقيق لا يزال جارياً للوقوف على سبب الحادث الذي وقع يوم الأحد، إلا أنها أشارت إلى أنه لم يتم أي إبلاغ عن استهداف المروحية.

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