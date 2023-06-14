اليوم الاربعاء...اجتماع ثلاثي بين طهران وباكستان والأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إطار التعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والأمم المتحدة، تم عقد اجتماع ثلاثي في طهران بحضور وزراء وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية، والأمم المتحدة و باكستان.

مكافحة المخدرات هي موضوع اجتماع اليوم.

إيران تحتل المرتبة الأولى لكشف المخدرات

وقال اسكندر مؤمني، الأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات، في هذا الاجتماع، مشيرا إلى الوثيقة الختامية والبيان المشترك الذي عقد اليوم بين المسؤولين والممثلين المعنيين بين إيران وباكستان والأمم المتحدة، مضيفا إن إيران تحتل المرتبة الأولى في اكتشاف المخدرات وتطوير التعاون من المهم جدا لمكافحة المخدرات.

وأشار إلى أن منشأ إنتاج المخدرات في أفغانستان، قال: في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة في إنتاج المخدرات الصناعية والتقليدية في هذا البلد.

واعلن عن استعداد ايران لمكافحة المخدرات وقال: إن التعاون متعدد الأطراف في هذا المجال مهم للغاية.

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