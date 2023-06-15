الرئيس الإيراني يصل إلى كوبا خلال جولته بدول أمريكا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان في استقبال آية الله ابراهيم رئيسي، لدى وصوله الى مطار هافانا، مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي، وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا.

وكان الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي قد بدا جولته في اميركا اللاتينية من فنزويلا ومن ثم وصل الى نيكاراغوا المحطة الثانية من الجولة التي يختتمها بكوبا، وتهدف الجولة لتعزيز وتطوير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الثلاث في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والطبية والثقافية وغيرها.

ويرافق رئيس الجمهورية وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، من ضمنهم وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني ووزير النفط جواد اوجي، ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي.

وقد زار الرئيس الإيراني فنزويلا، ومن ثم نيكاراغوا وقالم بالتوقيع على ثلاث وثائق تعاون مهمة مع الطرف النيكاراغوي.

وتعمل الحكومة الإيرانية الحالية، برئاسة السيد إبراهيم رئيسي، على تعزيز التعاون مع دول الجوار، والدول المستقلة حول العالم.

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