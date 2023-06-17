سيتم الانتهاء من المفاوضات بشان التجارة التفضيلية بين إيران وأوزبكستان خلال الايام المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح عباس علي أبادي اليوم في اجتماع اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأوزبكستان بشأن التجارة التفضيلية بين البلدين، تجري المفاوضات في هذا الصدد، وسيتم الانتهاء من هذا الأمر في الفترة القادمة خلال أيام وأسابيع.

كما صرح علي أبادي أن وثائق البنية التحتية لتطوير التجارة بين إيران وأوزبكستان تمت مناقشتها لفترة طويلة، وقال: إن القضايا المتعلقة بوثائق تطوير التجارة بين إيران وأوزبكستان تعطلت، ولحسن الحظ، مع تعاوننا وكذلك أوزبكستان نأمل أن يتم التوقيع عليها غدا بحضور رئيسي البلدين.

وقال: من أجل تحقيق الميزان التجاري المنشود، تم اتخاذ الإجراءات والتركيز على توفير البنية التحتية، بما في ذلك البنية التحتية اللوجستية.

وأوضح وزير التجارة الاير اني في المجال المالي، يجب توفير شروط التسهيل وقواعد معينة لرجال الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.

وشدد علي أبادي على ضرورة توفير قواعد البنية التحتية في قطاع التعاون الجمركي حتى يتسنى للبلدين إقامة أنشطة تجارية أكثر ملاءمة مع بعضهما البعض، وبالتأكيد يمكن أن يساعد تسريع توفير هذه البنى التحتية في تنمية التجارة بين البلدين.

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