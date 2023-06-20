وزير الاقتصاد الإيراني يصل فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي لصندوق الأوبك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل السيد إحسان خاندوزي، اليوم الثلاثاء، إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي لصندوق أوبك، وسيلقي كلمة في هذا الاجتماع غدا (الأربعاء).

ويرافق وزير الإقتصاد في هذه الرحلة، عضو المجلس الإسلامي، مهدي طغياني، ورئيس منظمة الاستثمار، علي فكري، والقائم بأعمال نائب السياسي لوزير الاقتصاد، علي روحاني.

وسيكون عرض البيانات المالية لصندوق الأوبك، واختيار المدققين المستقلين، والتقرير عن اوضاع الصندوق المشترك للتجارة، ومحاسبة الموارد المالية لصندوق الأوبك، واختيار رئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء من ضمن الموضوعات على جدول أعمال هذا الاجتماع.

تأسس صندوق الأوبك للتنمية الدولية لأول مرة في عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في أوبك لمساعدة الدول النامية، ويتم توفير نفقات هذه المنظمة من قبل أعضاء أوبك والربح الحاصل من المشاريع المختلفة التي تنفذها.

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