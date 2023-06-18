محمود عباس: العالم العربي يرحب بوساطة الصين بين ايران والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمود عباس: "لم تنجح أي دولة في حل المشاكل بين ايران والسعودية ولكن الصين استطاعت أن تفعل ذلك كونها تتمتع بنوايا حسنة".

وقال إن الصين دولة تسعى للعدالة وأضاف: إن العالم العربي بأسره وكل الشعوب العربية سعداء بجهود الوساطة التي تبذلها الصين. نأمل أن تلعب الصين دورا فعالا في "حل القضية الفلسطينية".

و تابع محمود عباس: لا تريد أمريكا حلاً للشعب الفلسطيني ولم تضغط على إسرائيل لقبول "حل الدولتين".

ووصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بكين يوم الثلاثاء 13 حزيران /يونيو وبدأ زيارته الخامسة للصين.

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