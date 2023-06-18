رئيسي: نجاح الصناعة النووية على الرغم من العقوبات يعتبر نموذج للصناعات الأخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي خلال زيارته لمعرض قدرات الصناعة النووية في البلاد: إن إنجازات الصناعة النووية تظهر حقيقة كيف تحول الشباب والعلماء الأعزاء في هذا البلد التهديدات و العقوبات للفرص، وإقامة هذا المعرض رسالة من الصناعة النووية بالدولة للصناعات الأخرى لوصولها اعلى مستوى من النجاح على الرغم من أكبر حجم للعقوبات والتهديدات.

واطلع الرئيس في هذه الزيارة على تفاصيل آخر أنشطة وانجازات الصناعة النووية وانعكاساتها على الحياة اليومية لشعب واقتصاد الدولة مع ايضاحات من الخبراء والمعنيين.

وفي إشارة إلى تأثير التكنولوجيا النووية على حياة الناس، لا سيما في مجالات الصحة والطب والزراعة والصناعة، وكذلك في صناعات النفط والغاز والعديد من القطاعات الأخرى، قال رئيسي: بإرادة علماء الدولة تحولت المعرفة إلى القدرة في المجال النووي، واليوم تم إنقاذ الملايين من الناس من المرض خلال هذه الصناعة.

من خلال التصريح بأن الصناعة النووية أنتجت الطاقة للبلاد، أكد الرئيس: يعتقد بعض الناس في العالم أن إنشاء القوة يكمن في إنتاج الأسلحة النووية، لكن الجمهورية الإسلامية الايرانية قد صرحت مرات عديدة أنه على الرغم من القدرة موجودة في البلاد، لكن وفقًا للمعتقدات الدينية وتأكيد قائد الثورة، لن نتجه أبدًا نحو إنتاج أسلحة نووية.

وشدد على ضرورة شرح الإنجازات النووية للشعب، وقال رئيسي: يجب نقل القدرات والتقنيات المكتسبة في الصناعة النووية إلى الصناعات الأخرى، وخاصة صناعة السيارات، حتى هذه الصناعات تصل إلى هذا المستوى من النجاح.

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