الطاقة الذرية الإيرانية: لا صحة لتركيب 100 كاميرا جديدة في محطة اصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن يكون قد اَتخذ إجراء لتركيب 100 كاميرا جديدة في محطة لإنتاج الطاقة في محافظة اصفهان(وسط البلاد).

أشار محمد إسلامي إلى تصريحات احد نواب مجلس الشورى الإسلامي حول تركيب 100 كاميرا جديدة في محطة إصفهان وتناقضه مع قانون الاجراء الاستراتيجي لالغاء الحظر للمجلس، على هامش جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعا، قائلا: "لا صحة لهذا الخبر، لأن في الأساس لا توجد أى محطة في اصفهان لتركيب 100 كاميرا فيها".

وأضاف: "ان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تتخذ اجراءاتها وفقا لقانون الاجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وان في تفاهماتنا الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا عملنا بهذا النحو وتجري الإجراءات التنسيقية في هذا الإطار حاليا".

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